«Зимние беговые игры» в помощь детям-инвалидам. Участие в благотворительном забеге приняли и мозыряне

На стадионе «Юность» не по погоде многолюдно. Бегуны, лыжники, взрослые и дети. Все, кто в этот день пришел размяться, вольно или невольно приняли участие в акции, которую провел оператор сотовой связи Велком. Суть мероприятия в том, чтобы каждый километр пути, который преодолевали участники, перевести в рубли. Белорусов условно разделили на две команды: тех, кто бежит в зале и тех, кто делает это на улице. Вклад каждого игрока учли при подсчете общего расстояния. Деньги направят в поддержку детских специализированных школ-интернатов для детей с инвалидностью.

Чтобы подтвердить свои результаты, необходимо было разместить в своих соцсетях фото с экраном тренажера или скриншот фитнес-приложения с указанием даты, километража и двух хештегов: #velcombegom#наулицеили #velcombegom#взале. Один круг стадиона «Юность» – это примерно 660 метров. Если конвертировать в это в рубли, то уже набегает небольшая сумма. Спортивный курс Велкома –один км –1 рубль. А если команду признают победителем, то она будет удвоена. Акция в Мозыре прошла с участием школьников, учащихся Мозырского политехнического колледжа и футболистов команды «Славия-Мозырь». Подобные акции сотовый оператор проводил и раньше. Зимний забег проводится впервые. Кстати, стадион «Юность» – не единственное место, где в Мозыре прошла акция. Ее поддержали другие мозырские спортсмены. Социальные сети пестрят многочисленными фотографиями. Можно смело сказать, что эти три дня тренировки прошли с пользой, причем не только для собственного здоровья.

Лидия Потар, Юрий Горобец.