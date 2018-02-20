«За открытыми дверями». Первая персональная выставка Александра Мастича

Совершить путешествие в другие миры, не покидая родного города. В музее народной культуры «Палесская веда» открылась первая персональная выставка Александра Мастича «За открытыми дверями». О космических полетах и жизни на других планетах рассказывают 30 работ автора.

Свободный полет фантазии и никакого реализма, а как еще можно было бы рассказать о жизни в далекой галактике, когда наука не торопится отвечать на главный волнительный вопрос человечества – есть ли жизнь на других планетах? Мозырский художник Александр Мастич уверен – не только есть, но обладает самыми непредсказуемыми формами, которые, порой, не так легко «запихнуть» в картинную раму. О нарушении границ формальных и мыслимых, если художник и задумывался, то точно не в 7 классе, когда впервые открыл для себя учебник по астрономии. Первым увлечением из искусств для него стала фотография, тогда как живопись казалась такой же нереальной, как и далекие планеты! «Фантастический полет», «Моделирование иных миров», «Космический проект» – названия картин, словно сошедшие с черновиков Вернадского или Циолковского, лишний раз напоминают с какой тщательностью Александр Мастич подходит к своим произведениям. Некоторые картины создавались на протяжение 10 лет. А еще за тем, что кажется мимолетной фантазией, скрывается целая художественная школа. Графика, живопись, фотография. Сегодня уже под его педагогическим руководством воспитанники детской школы искусств №3 открывают для себя удивительный мир искусства. А ведь «за открытыми дверями» профессионалом, мастером своего дела, это сделать на много проще. Первая персональная выставка Александра Мастича доступна посетителям «Полесской веды» со вторника по субботу до 6 часов вечера.

Вячеслав Приписнов