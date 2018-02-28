Службы экстренного реагирования и профилактики перешли на усиленный режим работы. В прошедшие выходные на территории района усиленно действовали смотровые комиссии.
По поручению главы местной администрации для стабилизации обстановки смотровые комиссии, задачи которых обеспечивать безопасные условия проживания, перешли на работу в усиленном режиме. В центре внимание оказались пожилые, одинокие и находящиеся в социально-опасном положении жители Мозырского района, а также многодетные семьи. 24 и 25 февраля специалисты разных служб – от МЧС до коммунальников, — посещали адреса. Как новые, так и уже хорошо известные.
Вновь и вновь обратить внимание на вопросы профилактики специалистов сподвигло резкое ухудшение погодных условий. Чем сильнее морозы, тем чаще люди топят печи, включают обогреватели. А значит, в разы повышается риск возникновения пожаров. Всего за два дня смотровые комиссии обследовали 460 домовладений.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.
За два выходных дня смотровые комиссии обследовали 460 домовладений
Службы экстренного реагирования и профилактики перешли на усиленный режим работы. В прошедшие выходные на территории района усиленно действовали смотровые комиссии.