За два выходных дня смотровые комиссии обследовали 460 домовладений

Службы экстренного реагирования и профилактики перешли на усиленный режим работы. В прошедшие выходные на территории района усиленно действовали смотровые комиссии.

По поручению главы местной администрации для стабилизации обстановки смотровые комиссии, задачи которых обеспечивать безопасные условия проживания, перешли на работу в усиленном режиме. В центре внимание оказались пожилые, одинокие и находящиеся в социально-опасном положении жители Мозырского района, а также многодетные семьи. 24 и 25 февраля специалисты разных служб – от МЧС до коммунальников, — посещали адреса. Как новые, так и уже хорошо известные.

Вновь и вновь обратить внимание на вопросы профилактики специалистов сподвигло резкое ухудшение погодных условий. Чем сильнее морозы, тем чаще люди топят печи, включают обогреватели. А значит, в разы повышается риск возникновения пожаров. Всего за два дня смотровые комиссии обследовали 460 домовладений.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.