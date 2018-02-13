Внеклассный час в СШ № 2. В память воинов-афганцев

15 февраля воины-интернационалисты отмечают 29-ую годовщину вывода Советских войск из Афганистана. Девятилетняя война вошла в жизни тысяч солдат и офицеров. Среди погибших 12 мозырян. Памятные мероприятия традиционно пройдут на Кургане Славы у подножья памятника воинам-интернационалистам. События тех дней вспоминают и одинадцатиклассники Средней школы №2 на внеклассных занятиях.

Фотографии и кинохроники афганской войны мелькают под аккорды солдатской песни. Она о том, как на поле боя умирали те, кто только недавно закончил школу. Их юные лица молчаливо взирают с фотографий учебных пособий, энциклопедий и буклетов, чтобы рассказать свою историю. Известное дело, там, где заканчивается повествование – начинается педагогика. Для 18-ти учащихся 11 «Б» класса, как и для многих их сверстников, эти события теперь уже из прошлого века, но так необходимо для них найти свою точку зрения. Вопросы этики, жизненные ситуации, организация учебного процесса – эти темы Мария Соловей, классный руководитель 11 «Б» класса, обсуждает со своими учащимися на протяжении 6 лет. Ее занятие, посвященное Афганской войне, — одно из заданий районного конкурса педагогического мастерства среди классных руководителей.

Вячеслав Приписнов.