В Мозырском районе в 2017 по сравнению с прошлым годом количество суицидов увеличилось практически в два раза

В мире через каждые три секунды кому-то приходит в голову совершить суицид, а каждые 30 секунд такая идея заканчивается летальным исходом. Кто из нас не испытал потрясения, узнав о самоубийстве, даже если это не близкий нам человек, и не задумывался о причине, смысле столь решительного шага в мир иной? Самоубийство – не услышанный, отчаянный, последний крик о помощи. В Мозырском районе за 2017 год количество суицидов увеличилось, по сравнению с 2016 , практически в два раза.

О суицидах не принято говорить вслух. Слабость, отчаяние, отсутствие позитива, тяжелая болезнь. Добровольный уход из жизни – это последний шаг отчаяния и боль всей семьи. Судить никто не вправе, а вот вовремя заметить и протянуть руку помощи – это в силах каждого. По статистике, самоубийство как причина смерти в возрасте от 15 до 35 лет занимает второе место после ДПТ. За 2016 год на территории нашего района произошло 13 суицидов. В 2017 – 27. Увеличение более чем в два раза. 19 горожан и восемь сельчан. 5 пенсионеров, все остальные потенциально трудоспособные и люди. Общая картина, как и тема сюжета, депрессивная и нее радует.

Были у мозырян и десятки суицидальных попыток. По мнению врачей, они – прерогатива женщин и подростков. Напугать, привлечь к себе внимание. Но парасуицид – это не менее тревожный, зачастую первый звонок.

Трудно объяснить, почему одни люди решают покончить с жизнью, а другие, находясь порой еще в худших обстоятельствах, не делают этого. Вопреки распространенным мифам, суицид не является поступком психически больного человека. Решение о смерти редко бывает импульсивным и непредсказуемым: как правило, человек долго обдумывает и планирует саму попытку. Именно поэтому потенциальный самоубийца, так или иначе, дает окружающим знать о своих намерениях – так он просит о помощи.

Профилактикой суицидов должны заниматься не только врачи и правоохранители, но в первую очередь близкие люди. Именно близкие люди – лучшие доктора-психотерапевты. Простой душевный разговор, искреннее участие, самый простой знак внимания. Как следствие , понимание человеком того, что он услышан и появления чувства, что он не одинок. Кроме этого, не стоит бояться обращаться за помощью. И в области, и в городе работают телефоны доверия.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.