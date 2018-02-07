В Мозырском районе на выборах в местные советы депутатов 28 созыва должны проголосовать 106 432 человека

18 февраля пройдут выборы в местные советы депутатов 28 созыва. В Мозырском районе в списки избирателей включены 106 432 человека. Всего по Гомельской области должно проголосовать 1 миллион 98 тысяч 206 человек. Согласно календарному плану начали работу участковые комиссии. Прием граждан ведется как с целью их ознакомления со списками избирателей, так и по другим вопросам, касающихся избирательного законодательства и выборов. Режим работы комиссий с 17.00 для 19.00 в будние дни, с 12.00 до 14.00 в субботу. Всего в области создано 1022 участков для голосования, из них 76 в Мозыре, пять из них закрытых. Всего в депутаты баллотируется 46 мозырян на 40 мандатов.