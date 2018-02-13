В мозырском гараже сгорел автомобиль

Представитель немецкого автопрома оказался полностью уничтожен огнем при пожаре в гараже.

О пожаре в гаражном кооперативе «Синтез» в дежурную службу МЧС сообщил очевидец. Ночью 12 февраля мозырянин проезжал мимо на автомобиле, и заметил дымящееся строение. Спасатели прибыли оперативно – через несколько минут после вызова. Но спасти представителя немецкого автопрома не удалось. Огнем уничтожен сам автомобиль, и повреждено имущество, находившееся в гараже. В МЧС подчеркнули, благодаря бдительности случайного свидетеля удалось предотвратить широкое распространение огня на соседние строения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.