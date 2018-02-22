В Мозырь на совещание приехали строители из 9 районов Полесского региона

В Мозырь приехали строители из 9 районов Полесского региона. Совещание прошло под руководством заместителя председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Ольги Кузнецовой.

Градостроители, заместители председателей райисполкомов, курирующих вопросы строительства, руководители строительных организаций Брагинского, Житковичского. Наровлянского, Калинковичского, Петриковского, Хойницкого, Лельчицкого, Ельского и Мозырского районов собрались на совещание в Мозыре. Оно прошло под руководством заместителя председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Ольги Кузнецовой. Тема – формирование добавленной стоимости в структуре выпуска продукции, товаров работ и услуг, а также факторов, влияющих на ее формирование в организации предприятий строительной отрасли. Ведь именно от этого во многом зависит стабильность работы предприятий, положительный конечный результат работы, организация производства труда, своевременная комплектация материалом, выполнение графика работ, как следствие – ввод качественных объектов и достойная заработная плата. Мозырский район как база для проведения совещания был выбран не случайно. За 2017 в Мозырском районе за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию почти 66 тысяч м/кв жилья. Это многоквартирные и индивидуальные жилые дома, жилье с государственной поддержкой и для многодетных семей, под коммерческий наем и на условиях долевого участия. Соблюдение сроков и обязательств – отличительная черта Мозырских градостроителей. Так за 2017, как и в предыдущие 5-ть лет не допущено ни одного случая нарушений нормативных сроков строительства жилья. Профессиональный подход к делу, использование новых технологий, ответственность на всех уровнях позволяет создавать строительный продукт высокого качества по относительно невысокой цене. Так, Средняя стоимость строительства введенного в эксплуатацию жилья по Мозырскому району по итогам 2017 года варьирует в зависимости от конструктива и назначения от 800 до 995 рублей. Опыт мозырян представители гомельского облисполкома посоветовали взять на вооружение участникам встречи.