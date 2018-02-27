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Рубрика: Новости

В Калинковичском районе во время подводной ловли утонул рыбак

27 февраля 2018, 17:33

Инцидент произошел 20 февраля на речке Ипа вблизи деревни Якимовичи. На промысел отправились два жителя Петриковского района. Подводную рыбалку решили устроить ночью возле дамбы. Ныряли в водолазных костюмах, с маской и трубкой, однако без водолазного снаряжения. Предварительно установлено, что тело рыбака обнаружил его приятель, заметив свет фонарика на дне. Мужчина поднял на берег пострадавшего и вызвал скорую помощь. С начала года это уже третий случай гибели на водоемах области. По факту смерти 32-летнего мужчины проводит проверку Калинковичский районный отдел Следственного комитета.

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