В Калинковичском районе во время подводной ловли утонул рыбак

Инцидент произошел 20 февраля на речке Ипа вблизи деревни Якимовичи. На промысел отправились два жителя Петриковского района. Подводную рыбалку решили устроить ночью возле дамбы. Ныряли в водолазных костюмах, с маской и трубкой, однако без водолазного снаряжения. Предварительно установлено, что тело рыбака обнаружил его приятель, заметив свет фонарика на дне. Мужчина поднял на берег пострадавшего и вызвал скорую помощь. С начала года это уже третий случай гибели на водоемах области. По факту смерти 32-летнего мужчины проводит проверку Калинковичский районный отдел Следственного комитета.