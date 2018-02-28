В Калинковичах при пожаре погибла пенсионерка

27 февраля в 19.25 спасатели Калинковичского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Волгоградская. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение кровли деревянного дома и имущества внутри. В ходе тушения пожара при разборке строительных конструкций на полу в комнате был обнаружен труп хозяйки дома, пенсионерки 1941 года рождения, которая проживала одна. В результате пожара уничтожена кровля дома и имущество внутри дома, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии – неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Проверку проводит следственно-оперативная группа.