Свинцовые стены, свинцовый пол и потолок. На окнах тоже специальные жалюзи. Все строго по правилам. В городской больнице открылся новый рентген кабинет.

Рентгенологические исследования – одно из самых востребованных видов медицинских услуг. Только в Мозырской городской больнице их проводится более 50 000 в год. Новое оборудование позволит еще увеличить количество и, конечно же, улучшить качество. Часть денег, в частности, на проектно-сметную документацию, мозырские медики заработали за счет оказания платных медицинских услуг. Большую часть, почти 230 тысяч, непосредственно на покупку самого оборудования, выделило областное управление здравоохранение. Аппараты, кстати, белорусского производства.

Нагрузка на имеющиеся рентгенаппараты была просто огромной. Врач-рентгенолог Сергей Пунько, заведующий отделением, на новое оборудование возлагает большие надежды. Еще одно из преимуществ – компьютер врача-рентгенолога связан сетью со всеми ординаторскими. Так что теперь за снимками ходить не надо. Один клик – снимок на экране доктора в любом отделении. Уже сегодня в новом рентген — кабинете прошли обследования первые пациенты. И еще из приятных для здоровья новостей. В 2018 году планируется приобрести современное оборудование для кардиологического отделения.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.