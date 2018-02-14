В День Святого Валентина молодые инвалиды дарили свою любовь

Сегодня День влюбленных. Праздник личный, в чем-то интимный. Свою любовь подопечные отделения для молодых инвалидов вынесли на широкое обозрение. И щедро делились чувством со своими ровесниками.

В День всех влюбленных в педагогическом университете традиционно принимают гостей – ребят из отделения дневного пребывания для инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения района. Правда, гости эти не только не требуют их развлекать, но и сами несут праздник. В фойе песни, танцы и выставка-продажа самых разнообразных поделок: от символических «валентинок» до домашних оберегов. К празднику любви молодые инвалиды готовились заранее. А общение с будущими педагогами для них – это еще и возможность сотрудничества. В перерывах между парами студенты активно поддерживали гостей аплодисментами. А вот такие валентинки разошлись по университету в одно мгновение. Сегодняшние певцы и танцоры смогли внести ноту позитива в учебные будни студентов. И хотя 14 февраля – это день влюбленных, это еще и возможность подарить частичку своей любви тому, кто в ней нуждается.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.