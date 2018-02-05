В библиотеке микрорайона «Восточный» прошла творческая встреча читателей с молодым режиссером Юлией Шатун. Короткометражка, снятая мозырянкой, осенью этого года победила на известном фестивале «Листопад».

Городские библиотеки продолжают знакомить постоянных читателей с интересными людьми. В микрорайоне «Восточный» на одну из таких встреч пригласили Юлию Шатун. Молодая и талантливая режиссер – уроженка Мозыря. Осенью этого года дебютная киноработа Юлии победила в одной из номинаций фестиваля «Листопад».

«Завтра» – первое белорусское кино, попавшее в международный конкурс дебютов «Листапада». Фильм мозырянки – одна из немногих картин, который рассказывают о реальной белорусской жизни здесь и сейчас. Главную роль сыграл папа Юлии. А главные действия происходили на мозырских улицах. Пообщаться с автором фильма «Завтра» в зал библиотеки пришли люди разного возраста и социального статуса. Объединяли их живой интерес к современному кино и литературе. Говорили много: о начале творческого пути и дальнейших планах, детстве в Мозыре и жизни в столице, белорусской ментальности и «памяркоўнасцi». Гости мероприятия также успели познакомиться с самыми интересными отрывками работы Юлии Шатун.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.