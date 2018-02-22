В библиотеке имени Веры Хоружей прошла творческая встреча с поэтессой Тамарой Ковальчук. Пообщаться с талантливой личностью пришли учащиеся школ и областного лицея.

На столе книги стихов, в зале атмосфера любопытства. Пообщаться с поэтом не посредством книг, а вживую, удается не часто. Встреча с талантливой землячкой, а Тамара Ковальчук уроженка Гомельщины, была запланирована заранее. Тамара Ковальчук – член Международной ассоциации писателей-публицистов, а также литературно-поэтического объединения города Бобруйска. В ее творческом багаже уже 5 книг. Поэтесса родилась в Наровлянском районе в деревне Конотоп. Там же окончила восьмилетку, а затем СШ № 1 города Наровли. После рассказа о себе, Тамара Ковальчук продекламировала самые любимые из своих произведений. Поэты, писатели, художники… Творческие люди всегда видят все вокруг какими-то другими глазами. В самом обыденном и повседневном они способны разглядеть красоту и неповторимость. Стихи Тамары Ковальчук – любовь в родной земле, перенесенная на бумагу. Кстати, по словам библиотекарей, любители поэзии – это дети дошкольного и младшего школьного возраста. Именно малыши с наибольшим интересом читают рифмованные произведения. Чем старше становится ребенок, тем спокойнее он начинает относиться к поэзии. Но поддерживать интерес просто необходимо. Ведь только поэзия учит емко выражать чувства и видеть прекрасное в повседневном.

Лидия Потар, Олег Фицнер.