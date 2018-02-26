Уроки патриотического воспитания и мужества прошли в восьми школах и гимназии Мозыря. Инициативу ветеранов 33-й ракетной дивизии поддержали районный исполнительный комитет и Совет депутатов. В 16-й школе на тематическое мероприятие пригласили старшеклассников. Сразу три почетных гостя – настоящие боевые офицеры, — рассказывали о понятиях чести, долга и мужества. Говорили об истории рабоче-крестьянской Красной Армии и военно-морского флота. Живую беседу дополняли вопросы школьников. В календаре белорусов есть много поводов вспомнить военные времена и тех людей, которые смело стоят на защите Родины. День победы и День независимости. День памяти воинов-интернационалистов и 23 февраля. Это сегодня мы называем его «мужским днем». А когда-то 23 февраля было Днем рождения Красной армии. Но, в целом, можно сказать: не важно, какое событие, как дата или ее значение, собирают вместе, в одном учебном классе, офицеров и детей. Ведь эти встречи – лучший способ воспитать неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему молодых людей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.