Уроки мужества для школьников

Накануне Дня защитники Отечества военнослужащие и отдел образования реализуют собственный патриотический проект. Для старшеклассников городских школ организуют обзорные экскурсии на Курган Славы. Уникальное место, где сегодня собрана память обо всех значимых военных событиях прошлого столетия.

В одно время и в одном месте старшеклассники 11-й школы вспоминают сразу несколько значимых событий прошлого столетия. Славу победителей Великой Отечественной войны и мужество блокадников Ленинграда, смелость и отвагу воинов-интернационалистов. Обзорную экскурсию по Кургану Славы и памятникам, установленным здесь, для парней и девчонок проводят боевые офицеры. Люди, для которых понятия Родины, чести и долга – далеко не пустой звук. Полковник Виталий Кобраль подчеркивает, мозырский Курган Славы сегодня – уникальнейшее место в регионе. Только здесь одновременно собрано такое количество выставочной техники, посмотреть на которую жители и гости города могут в любое время. «Уроки мужества» для старшеклассников – совместный проект отдела образования, спорта и туризма, военного комиссариата и Мозырского отделения Белорусского союза офицеров. Их приурочили ко Дню защитника Отечества и 100-летию вооруженных сил страны. В просветительской акции для школьников активно участвуют и педагоги

За активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения Ирину Вячеславовну Сернову наградили грамотой. Но главной своей наградой педагог со стажем считает умное и надежное подрастающее поколение – будущих защитников своей Родины. К слову, в течение двух недель такие же «Уроки мужества» пройдут для всех городских школ.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.