У таксистов-нелегалов могут конфисковать машины. Сотрудники силовых служб и налоговой инспекции провели в конце января рейд. И наказали тех, кто занимается незаконным извозом.

«Бомбил», как называют в народе нелегальных таксистов, активно проверяют сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД, финансовая милиция и налоговые инспекторы.

Схема, по которой работают нелегалы, проста. Вызовы «своим» водителям передает диспетчер официальной службы такси. Только вот приезжают за пассажиром таким машины без опознавательных знаков, кассовых аппаратов и таксометров. Во время одного из последних рейдов правоохранители задержали несколько водителей. «Бомбилы» не имели лицензии на пассажирские перевозки, не проходили медосмотр и предрейсовый досмотр автомобиля. Еще одному задержанному таксисту-нелегалу и вовсе было 19 лет. По закону, он даже не имеет права заниматься перевозкой пассажиров. Кстати, проверить законность работы водителя, который приехал по вызову из службы такси легко – просто попросите чек. Если его не выдают, вы имеете право не рассчитываться. Ведь этот небольшой документ в такси – гарант, в первую очередь, вашей жизни и здоровья при поездке с посторонним извозчиком.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.