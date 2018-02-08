Суровый приговор Мозырский районный суд вынес бывшему директору ПМК

Ближайшие шесть лет экс-руководитель мозырской передвижной механизированной колонны проведет в исправительной колонии усиленного режима. У него также конфискуют имущество, и в течение пяти лет он не сможет занимать организационно-распорядительные должности. Такой суровый приговор Мозырский районный суд вынес управленцу за незаконную предпринимательскую деятельности и хищения. Бывший директор зарегистрировал на своего водителя, который являлся индивидуальным предпринимателем, собственную строительную технику — от погрузчика до автокрана. После чего от имени ИП предоставлял ее в аренду ПМК, которую возглавлял. Также используя другую подставную фирму, оказывал услуги сторонним организациям. Уголовное дело возбудило Мозырское подразделение финансовой милиции. Расследование вел районный отдел Следственного комитета. На выходе получилась история о том, как руководитель госорганизации, используя ее потенциал, сколотил собственный доходный бизнес. Общая сумма финансовых манипуляций превысила 200 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.