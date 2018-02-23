Стерилизация – во благо. Мозыряне впервые присоединились к Всемирному дню стерилизации животных

Наверное, мало кто знает, но каждый последний вторник февраля проводиться Всемирный день стерилизации животных. Мозырь в этом году впервые присоединится к Международной акции. Своей задачей мозырские организаторы видят не столько стерилизацию как можно большего количества кошек и собак за один день, сколько помочь людям преодолеть собственные комплексы и стереотипы, и донести мысль, что стерилизация – наиболее эффективный способ минимизировать популяцию бездомных животных.

Почему некоторые люди больше других в ответе за тех, кого приручили? И как животные оказываются на улице? Чего не хватает, чтобы сделать всех питомцев счастливыми? Ответы на эти вопросы, а еще сотни историй, счастливых и не очень, могут рассказать в зооклинике «Полесский оберег». Здесь работают неравнодушные люди, для которых любое животное в первую очередь друг. Может быть поэтому, единодушно, ветврачи «Оберега», первыми в Мозыре решили присоединиться к всемирной акции по стерилизации.

Стерилизация – во благо. Даже если несколько человек выбросят маленького котенка или взрослое животное на улицу, прирост бездомных животных получается в геометрической прогрессии, так как приплод у котов по 4 раза в год минимум по 5 котят. Процентов 80 из них погибнет, остальные остаются на улице и тоже начинают размножаться. Забрав одного, мы проблему не решаем – в соседнем дворе родится 50. И погибают они страшно – под колесами машин, от различных инфекций, их рвут собаки. Своеобразнй хирургический марафон в «Обереге» пройдет даже не один день. Два дня. 27, непосредственно в день акции и в дополнительный день, 28 февраля, ветрачи проведут операции по кастрации или стерилизации животных с 50% скидкой. Эта Матильда. Светлана Васильевна показывает огромную рану на животе 9 летней дворняги. Раковая опухоль молочной железы – как следствие не проведенной вовремя стерилизации.

Накануне Всемирного дня стерилизации животных мозырские ветврачи «Оберега» обращаются ко всем мозырянам с единственной просьбой. Если вы хотите подарить своим питомцам лишние годы жизни, если вы хотите улучшить их здоровье, а еще остановить бесконтрольное увеличение численности домашних животных, приходите в клинику, стерилизуйте своих друзей. Подобные операции успешно проводятся во всех ветеринарных учреждениях района. Кстати, благородное начинание ветврачей поддержали и соседи из расположенного рядом зоомагазина.

Можем быть, общими усилиями вот таких беспризорников на мозырских улицах станет меньше и в приюте будут не бродяжки, а простые потеряшки, которых ищут любящие хозяева. Записаться на стерилизацию и кастрацию котов и собак в «Полесский оберег» можно по телефону8- 029 -8406289 или 8 029- 6702036. Цены в дни проведения акции снижены наполовину.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.