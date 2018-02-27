Срок подачи декларации о доходах физических лиц заканчивается 1 марта 2018 года

В Министерстве по налогам и сборам напоминают, что до 1 марта граждане Республики Беларусь должны подать декларации о доходах, по которым будут начислять подоходный налог, который нужно оплатить до 15 мая этого года. Декларации подать должны те, у кого было больше одного источника заработка, кто работал за пределами страны, кто продал два и более авто или больше одной квартиры.