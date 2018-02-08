Сразу три мозырские красавицы успешно преодолели областной отборочный тур конкурса красоты и грации «Мисс Беларусь-2018».

Мозырь славится не только красотой ландшафта, но и очаровательностью своих жительниц. Сразу три мозырянки успешно преодолели областной отборочный этап и продолжат борьбу за корону главной красавицы страны. Право называться «Мисс Беларусь-2018» попытаются отстоять на подиуме Ангелина Захарчук, Ольга Кисель и Валентина Гусакова. Каждая из девушек не первый раз пробует себя на поприще моды и красоты. В разное время они принимали участие в таких проектах, как «Мисс Мозырь» и «Палеская прыгажуня», корпоративных конкурсах красоты. Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдет в мае 2018 года. Победительница, помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты, получит крупный денежный приз.