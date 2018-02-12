Спортзал 12 школы в феврале уже пятый год подряд на целый день превращается в плац. Все строго по уставу и расписанию. Десяти- и одиннадцатиклассники районных школ, будущие призывники Мозырщины собираются на «А ну-ка, парни»! На других посмотреть и себя показать. Офицеры не скрывают: этот конкурс для того, чтобы поднять престиж белорусской армии.comments powered by HyperComments
Рубрика: Новости
Спортзал 12 школы в феврале уже пятый год подряд на целый день превращается в плац. «А ну-ка, парни!» с патриотическим уклоном
12 февраля 2018, 17:26