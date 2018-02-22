Соблюдают «комендантский час», меньше воруют, но употребляют спиртное и наркотики. Итоги работы за прошедший год подвели в комиссии по делам несовершеннолетних

Тема воспитания и наказания продолжает оставаться актуальной для родителей, педагогов и специалистов заинтересованных служб. В прошлом году несовершеннолетние Мозырского района в сводки правоохранителей чаще всего попадали за нарушение правил дорожного движения и антиалкогольного законодательства, совершение хищений.

Меньше стало и случаев нарушения так называемого «комендантского часа». Если в 2016-м к ответственности привлекли 50 родителей, чьи дети поздно одни находились на улице. То в 17-м таких «нарушителей» было уже 27.

Самым юным правонарушителям оказалось всего 12 лет. Наказание несли родители малолетних хулиганов. Подобных административных дел, где привлекались мамы и папы детей, не достигших возраста ответственности, в прошлом году рассмотрено 140. В 40-ка случаях родители получили предупреждения. Остальные – штрафы. В 17-м году три мозырских подростка на дальнейшее перевоспитание были отправлены в спецучреждение закрытого типа. Кроме того, большую работу специалисты провели по реализации мер знаменитого Декрета №18. Такие меры для непутевых родителей – шанс исправить свою жизнь. И они, чаще всего, оказываются действенными. Большинство отобранных детей уже вернулись в свои семьи.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.