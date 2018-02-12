Синий ларек на Полесской рядом с домом № 28 попал в «черный список» землеустроительной службы. Его снесли

2018 объявлен Годом наведения порядка на земле. Мозырские землеустроители с начала года основательно взялись за самовольные постройки. Под снос пошло кафе «Дубрава». Объект придорожного сервиса располагался на трассе неподалеку от города. Теперь внимание службы привлек еще один объект по ул. Полесской.

Синий ларек на Полесской рядом с домом № 28 попал в черный список землеустроительной службы еще в прошлом году. 2017 посвятили переписке с владелицей и ограничивались устными предупреждениям. Сегодня приступили к радикальным мерам. Павильон подняли и погрузили на машину. Его хозяйка Татьяна Николаевна переживает, только недавно сделала ремонт, а после всех передряг имущество может пострадать. Женщина говорит, начинала работать еще в 93. Тогда документы были в порядке. Землеустроители поясняют, факт самовольной постройки был выявлен в прошлом году во время рейдовой проверки. Всего за 2017 было обнаружено 10 таких фактов.

Лихие 90-е остались в далеком прошлом. Сегодня контроль за строительством ведется пристальный. Землеустроители настоятельно советуют подходить к вопросу возведения со всей ответственностью, будь то частный дом, ларек или просто забор. Татьяна Марцинковская сегодня осталась без павильона и без работы. Женщина надеется найти компромисс и узаконить бизнес, пусть даже не на этом наторгованном месте.

Лидия Потар, Олег Фицнер.