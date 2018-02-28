Синица, орлан или ворона? Какая птица станет символом района, решают сами мозыряне

Синица, орлан или ворона? В Мозыре, как по всей Гомельской области, выбирают «Пернатый символ района». Первый этап областной экологической акции уже позади. Из десятков крылатых претендентов на звание официального символа Мозырщины в ходе заседаний и прочих мероприятий были выбраны три пернатых кандидата – большая синица, орлан белохвост и серая ворона. Сейчас проводится заключительный этап. Жители Мозырщины могут сделать свой выбор птицы-символа Мозырского района в группе ВКонтакте «Пернатый символ Мозырского района». Голосование продлится до завтра, 1 марта.