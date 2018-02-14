Сессия Совета депутатов. Отчет о работе Мозырского райисполкома в 2017

Отчет о работе Мозырского райисполкома в 2017 году заслушали народные избранники и приглашенные гости на 34-й очередной сессии районного Совета депутатов 27-го созыва.

Первая в этом году сессия районного Совета депутатов состоялась в здании исполкома. На нынешней встрече депутаты и приглашенные подвели итоги работы за 2017 год. С отчетом выступила председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. За прошедший год в регионе обеспечены выполнение и положительная динамика большинства показателей и всех заданий прогноза социально-экономического развития. В том числе, в эксплуатацию введено 65880 квадратных метров жилья, создано 38 новых организаций (12 из них – в производственной сфере). Стабильны ситуации по розничному товарообороту и товарообороту в сфере общественного питания. Не раз в отчете председателя поднималась тема сельского хозяйства.

Кстати, несколько дней назад аграрии порадовали новым достижением. Коллектив совхоз-комбината «Заря» 9 февраля был награжден благодарностью президента за успешный труд. И получил подарок – автомобиль «Джили». В следующем году работа райисполкома будет также направлена на повышение уровня и качества жизни населения Мозырщины. По словам Елены Павлечко, необходимо принимать меры по расширению инвестиционной деятельности, по наращиванию объемов экспорта товаров и услуг, развитию малого и среднего предпринимательства, созданию новых предприятий и рабочих мест.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов