Седьмые «Купаловские чтения» прошли в городской гимназии. Участие в них приняли почти три сотни школьников из Мозыря, городов Полесского региона и Минского района

Седьмые «Купаловские чтения» расширили свою географию. Кроме мозырян, в смотре-конкурсе приняли участие гимназисты Петрикова, Житковичей, Рогачеве, Ельска, Лельчиц, Речицы, Жлобина, Наровли и Калинковичей. Продемонстрировать свою любовь и уважение к родному языку на Мозырщину приехали и школьники из Минского района. Смотр-конкурс «Купаловские чтения» — одна из лучших традиций мозырской гимназии, которая с гордостью носит имя известного белорусского писателя. В рамках соревновательного проекта школьники представляют свои конкурсные работы, посвященные национальному языку, культуре и особенностям. В этом году в чтениях приняли участие почти 300 мальчишек и девчонок разного возраста. На мероприятии также присутствовали педагоги, ученые и журналисты. Победители и призеры в каждой из конкурсных секций получили заслуженные награды. Патриотическое воспитание молодежи в контексте возрождения интереса к национальной культуре. Проекты, подобные «Купаловским чтениям», подтверждают, белорусский язык, по-прежнему, не теряет своей актуальности.