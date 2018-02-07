Счастливого обладателя седьмого айфона и других ценных призов определят в кинотеатре «Мир» 14 февраля

День всех влюбленных в кинотеатре «Мир» отметят ярким мероприятием с большим количеством гостей, подарков и сюрпризов. Вечером 14 февраля судьбоносная рука одного из зрителей определит победителя акции «Купи билет – выиграй приз». Он станет обладателем дорогостоящего седьмого «айфона». Еще два счастливчика выиграют запас кофе «Бариста» и киноабонемент на месяц. В это же время пройдет зрительское голосование, путем которого станет известно имя фаворита другого конкурса – на лучшую «валентинку», сделанную своими руками. Развлекать гостей шоу-программы в День Святого Валентина будут романтичные саксофонист и мим. Начало в 18.15. А уже в 19.15 желающие смогут насладиться лучшим праздничным фильмом – «50 оттенков свободы».