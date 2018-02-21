Самый «классный» классный. Районный этап конкурса прошел на базе 14-й школы.

К участию в очном туре районного этапа конкурса «Классный руководитель года» из 23-х педагогов были допущены 11. Именно они – профессионалы в возрасте от 27 до 38 лет, — представили свои достижения, лучшие качества и потенциал во время большого мероприятия в 14-й школе. Сомневаться в том, что здесь собрались лучшие классные руководители года, не приходилось.

О себе «вчера, сегодня, завтра» педагоги рассказывали уверенно. На суд компетентного жюри представили самопрезентацию и публичное выступление, видео воспитательного мероприятия и выставку методических материалов. Яркие, красивые талантливые, эти педагоги своей профессии отдают значительную часть жизни.

Призеров районного этапа в этом же зале 14-й школы назовут в четверг, 22 февраля. Победитель представит Мозырщину на областном этапе конкурса «Классный руководитель года».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик.