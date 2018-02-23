С Днем защитника Отечества! Концерт в ГДК

С Днем защитника Отечества уже давно поздравляют всех представителей сильного пола и 23 февраля – это мужской день. В Городском Дворце культуры прошло общегородское мероприятие. Здесь целый полк мужчин с военной выправкой, в форме. На торжественный концерт пришли те, кто служил, служит и кому еще предстоит служить, а также нарядные дамы, для которых поздравить мужчин – в радость. От имени всех женщин Мозыря самые теплые слова всей сильной половине Мозыря – от председателя исполкома Елены Павлечко. В этот вечер было много поздравлений и благодарностей. За отличную и безупречную службу. Кто-то получил очередные воинские звания, кто-то почетные грамоты. А общим подарком для всех стал незабываемый концерт Мозырского эстрадно-симфонического оркестра под управлением Сергея Галая. Конечно ж, было много музыки. Патриотические песни, песни о любви и мирной жизни, о службе и войне. Концерт в Городском Дворце культуры стал ярким аккордом всех праздничных общегородских мероприятий. А от своих жен, мам, подруг, дочек, внучек, в общем, от всех любимых женщин, мозырские мужчины будут принимать подарки уже дома. И наверняка, лучшие из них –это слова «Ты у нас самый главный защитник».

Светлана Грудько, Юрий Горобец.