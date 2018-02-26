Разыскать мужчину, совершившего наезд на пешехода, помогли публикации в средствах массовой информации. Ответственность перед законом 39-летний мозырянин будет нести согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях.

Вечером 23-го февраля 84-летних мозырянин стал невольным участником ДТП. Пенсионер переходил дорогу к магазину «Жемчужина», когда оказался под колесами чужого автомобиля. Вероятно, находясь в шоковом состоянии, особых повреждений пожилой мужчина не почувствовал. И согласился, чтобы водитель отвез его домой. Утром следующего дня все-таки пришлось обратиться за помощью к медикам. Они вызвали ГАИ. Неизвестного водителя искали при помощи СМИ, социальных сетей и собственными силами. Во время отработки поступившей информации в одном из дворов бульвара Юности нашли нарушителя закона. Пока по факту наезда проводится проверка, устанавливается степень тяжести повреждений у пострадавшего. Ответственность водителю придется нести, согласно изменениям Кодекса об административных правонарушениях. Они вступили в силу 31 января этого года.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.