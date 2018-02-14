Рак – не приговор, а самый серьёзный повод измениться…

Количество онкозаболеваний на Мозырщине увеличивается Казалось, человечество придумало и реализовало многое. Люди летают в космос, всемирная паутина охватила весь мир. Достижения последнего века перечислять можно много и долго. Только вот все они отходят на задний план перед коротким словом – рак. Бороться со страшной болезнью пытаются много лет, пока победа не на стороне людей.

Онкологи бьют тревогу. Рак наступает, причем ежегодно отвоевывает все больше жизней. Александр Вашкевич, главный врач онкодиспансера вспоминает, когда 20 лет назад пришел в профессию, вновь выявленных случаев заболевания в год фиксировалось около 300, сейчас цифра перевалила за пять сотен.

Всего на учете состоит почти 3000 человек. То есть по онкостатистике, каждый сороковой мозырянин борется или боролся с недугом. И как не печально это звучит, болезнь будет прогрессировать. И если от экологии никуда не деться, то многих факторов риска можно избежать.

Рак молочной железы, предстательной железы, рак легких. Болезнь не щадит ни женщин, ни мужчин. И все больше молодеет. Но есть и другая тенденция: смертность от онкологии снижается за счет ранней диагностики и совершенствования методов лечения. Диагноз «рак», уверен Александр Иванович, от медиков не звучит как приговор. Приговор выносят себе пациенты, пренебрегая здоровым образом жизни и не прислушиваясь к советам врачей.

Светлана Грудько, Юрий Горобец