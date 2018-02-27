Пятиклассница городской гимназии Катя Будковская вышла в финал республиканского телевизионного проекта «Я знаю!»

Свои способности и эрудицию Катя Будковская демонстрирует не только на уроках и внеклассных занятиях, но и на национальном телевидении. Пятиклассница гимназии имени Янки Купалы больше всего любит математику и занимается у известного тренера юных интеллектуалов Ростислава Миневича. Недавно стало известно, честь родного города Катя будет защищать в финале республиканского телепроекта для школьников «Я знаю!».

В финальных играх проекта «Я знаю!» будет объявлено семь победителей – по одному из каждой учебной параллели от 5 до 11 классов. Ценные подарки получат не только участники, но и школы, в которых они учатся. Съемки итоговой части состязания для юных, но очень умных детей начнутся в конце марта.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.