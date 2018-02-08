Погодные условия как испытание профессионализма и оперативности. Прошедшие снегопады заставили коммунальников ударно потрудиться. Как выглядят дороги сегодня? И что по этому поводу думают горожане?

Снегопад 4 февраля стал одним из самых сильных этой зимой. За сутки выпала декадная норма осадков. Снег, хотя и не такой обильный, шел последние несколько дней. Погода снова испытывала профессионализм коммунальников и тестировала водителей на умение езды в экстремальных условиях. И продолжает это делать, даже спустя несколько дней. Сегодня мозырские дороги выглядят по-разному. Спуски-подъемы – вычищены до асфальта. Но есть и улицы, где не ступало колесо спецтехники. Бульвар Юности – сплошное снежное месиво, дорога номер 1 – лучше, но ненамного. Каша под колесами и в 4 микрорайоне и даже на Ленинской. В Мозырском коммунальнике ситуацию критической не считают. Говорят, песко-соляной смеси достаточно, в период снегопадов задействованы все 26 единиц техники, привлекается спецтехника, закрепленная за организациями города. Очистка от снега и посыпка проезжей части производится согласно требованиям нормативно-технической документации и разработанных маршрутов очистки. Мнения мозырских водителей относительно состояния дорог не такое оптимистичное.

Эта тема жарко обсуждалась и в социальных сетях. Кто-то сравнивал мозырские дороги с соседними Калинковичами, не в лучшую для нас строну, другие вспоминали прошлые зимы, было чище. В ближайшие дни на помощь коммунальникам придет короткая оттепель. Но пора готовится и к новым погодным сюрпризам. Вслед за ней синоптики обещают снега и метели.

Лидия Потар, Олег Фицнер.