Повредил чужой автомобиль и скрылся. Отдел ГАИ Мозырского РОВД разыскивает свидетелей ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к внимательным и неравнодушным мозырянам. В ночь с 15 на 16 февраля неустановленные гости дома №163 на бульваре Юности не смогли сразу завести свой яркий автомобиль синего цвета. Толкая транспортное средство, повредили соседнюю машину – автомобиль «Рено». С места происшествия водитель скрылся, но частично его действия попали на камеру видеонаблюдения. Если вам что-либо известно о владельце синего авто, просьба обратиться в кабинет № 11 здания ОГАИ Мозырского РОВД по ул. Ленинская, 64