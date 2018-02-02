Поможем Андрюше Драпею! Борьба за здоровое детство продолжается

Семья четырехлетнего жителя агрогородка Киров Наровлянского района вновь обращается с мольбой о помощи. Год назад мозыряне активно откликнулись на призыв о помощи маленькому Андрюше Драпею, мальчик смог попасть под наблюдение врачей европейской клиники. Но борьба за здоровое детство продолжается.

С Екатериной Драпей и ее сыном наша съемочная группа встретилась в городском парке. В Мозырь они приехали специально из небольшого агрогородка Киров Наровлянского района. Чтобы вновь и вновь поблагодарить людей с добрыми сердцами. О том, как все начиналось и о приступах, которые случаются сейчас, девушка рассказывает с трудом, едва сдерживая слезы.

Борьба четырехлетнего Андрюши и его мамы за здоровое детство и спокойный крепкий сон длится давно. В семь месяцев у мальчика была диагностирована эпилепсия. Необходимое лечение и лекарства смогли подобрать в европейской клинике. Непосильную для молодой мамы сумму собирали всем миром: с помощью акций фонда «Объединяя сердца», благотворительной интеллектуальной игры «Джек Квиз» и сбора пожертвований через специальные ящики. Собственная смелость, внутреннее отчаяние и вера в доброту людей помогают Екатерине стучаться во все двери.

В конце марта у Андрюши закончатся дорогостоящие препараты, которые облегчали болезненные состояния. Предстоит и повторная консультация у европейских врачей. Сложившиеся обстоятельства вынуждают маму Екатерину вновь просить о помощи.

Этот улыбчивый мальчик не может долго находиться на холодной улице. Но очень хочет быть таким же, как все дети! И именно Вы можете подарить и этому малышу, и его маме улыбку и надежду. Сделать посильный вклад можно несколькими способами. Все реквизиты и информация о группах помощи – сейчас на ваших экранах.