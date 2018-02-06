Покорение интеллектуального Олимпа. Награды мозырских лицеистов

Воздавать почести тем, кто своим трудолюбием и упорством, умом и знаниями достигает результатов в областных и республиканских соревнованиях в лицее уже стало доброй традицией. Сегодня золотые головы лицея покрывали лавровыми венками и осыпали золотым дождем. На олимп поднялись победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. В этом году олимп покорился восьми лицеистам. Именно столько дипломов привезли ребята с третьего этапа республиканских состязаний. Победе предшествовал огромный труд, упорная, каждодневная работа мальчишек и девчонок, их талантливых педагогов и родителей.

Еще около четырех десятков лицеистов стали победителями второго этапа. Они вплотную подошли к олимпу. И их упорство тоже было отмечено. Золотой дождь осыпал головы и педагогов, подготовивших ребят к участию в олимпиадах. Гости праздника – представители женсовета, общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Впереди у лицеистов еще много высоких ступеней. Планка, которую они поставили перед собой, уже не кажется такой недостижимой. В день чествования своих олимпийцев ребята пожелали удачи Дмитрию Карповичу. Дима стал обладателем диплома первой степени по химии. А это значит, ему выпала честь представлять Гомельщину на заключительном этапе олимпиады.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин