Пока взрослое население агрогородка Козенки выбирало своих депутатов, школьник состязались в веселых стартах. Масленица в Козенской школе

Пока взрослое население агрогородка Козенки выбирало своих депутатов, школьник состязались в веселых стартах. На местной «Масленице» можно было покататься на метле и поиграть в хоккей, нарядить чучело и выиграть «блинкоины».

На школьном дворе звучит заводная музыка, слышится громкий детский смех и подбадривающие крики коллег по команде. Ученики самых разных классов почти летают на метле, осваивают зимний вид спорта – хоккей, лепят снеговиков и наряжают чучело. Такую энергичную и веселую атмосферу создали на большом мероприятии в Козенской школе – празднике «Масленица».

Как и положено традициями, на «Масленице» водили хороводы. А конкурсную программу продумали с уклоном в спорт и творчество.

Рядом с народными традициями и символы современности. В награду за пройденные дистанции школьники получали «бликоины». Специальные карточки, которые тут же можно было обменять на свежие ароматные блины и горячий чай. Угощение для детворы специально готовили в школьной столовой.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.