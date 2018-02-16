Пока без белых бантов и солидных рюкзаков. Первый школьный урок для детсадовцев

Первый школьный урок состоялся для малышей 40-го детского сада. В школе №16 дни дополнительных каникул для первых и вторых классов решили использовать для дополнительного знакомства с будущими учениками. Пока без белых бантов и солидных рюкзаков. Воспитанники четырех старших групп 40-го детского сада пришли в 16 школу на свой первый школьный урок. Как выглядит учебный класс, удобно ли сидеть за партой и какой он, школьный звонок? Ответы на эти и другие вопросы смогли получить десятки будущих первоклашек. Преемственность между садом и школой учителя считают залогом успешной адаптации маленьких учеников. Для ребят – это не первое посещение школы. В качестве гостей они присутствовали здесь и на новогодних мероприятиях. Взаимные посещения занятий, экскурсии, консультации, совместные заседания методических объединений воспитателей, учителей и психологов, родительские собрания с участием школьных педагогов, как и все совместные мероприятия, направлены на адаптацию детей к обучению в школе. Полезной встреча была и для педагогов. Евгения Анатольевна Черенкова в этом году выпускает четвертый класс, признается, расставаться как всегда будет сложно. А после самостоятельных 10-леток, дошколята кажутся совсем малышами. Свой первый звонок малыши услышат только спустя полгода. Есть время подрасти и окрепнуть. Учителя советуют родителям сконцентрировать внимание на здоровье и положительном настрое малышей. 1 сентября эти ребята начнут обучение в разных школах города, но первое впечатление и уверенность в том, что учиться в школе интересно, останутся в памяти надолго.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.