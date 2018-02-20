Подведены итоги выборов

На заседании Мозырской районной избирательной комиссии по выборам в местные Советы депутатов подвели итоги выборов-2018. Явка в регионе составила 81,2%. Имена, теперь уже депутатов, известны по всем округам.

На этих кадрах – финишная прямая избирательной кампании 2018 года. К восьми часам вечера сознательные мозыряне свой политический выбор уже сделали. А вот у членов участковых комиссий – пик работы. И, пожалуй, самая важная ее часть – подсчет голосов. Каждый бюллетень обрабатывается под пристальным вниманием наблюдателей. Затем протоколы по каждому из 76-ти участков доставляются в районный исполнительный комитет. Уже на следующий день, на заседании Мозырской районной избирательной комиссии по выборам в местные Советы депутатов подвели окончательные итоги, и озвучили имена теперь уже депутатов. Жители региона в очередной раз подтвердили, Мозырщина – политически активный регион. Явка составила 81,2%. Свои голоса за потенциальных депутатов отдали почти 86 с половиной тысяч избирателей. Выборы состоялись по всем 40-ка округам. С полным списком вновь избранных депутатов местного Совета депутатов 28-го созыва в ближайшее дни можно будет ознакомиться на сайте райисполкома.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец.