Поддержать детей с инвалидностью мозыряне могут, приняв участие в «Зимних беговых играх». Проект компании velcom поддержал Паралимпийский комитет.

Бегом к самым добрым делам. С 9 по 11 февраля бегуны всего Мозыря смогут сделать значительный вклад в поддержку детей с инвалидностью. Для этого нужно стать участником совместного проекта компании velcom и Паралимпийского комитета Беларуси под название «Зимние беговые игры». Любую дистанцию, которую вы пробежите за три дня, компания мобильной связи переведет в рубли. Собранные таким образом средства отправятся на благотворительность. Все участники будут условно разделены на две команды: тех, кто бегает на улице, и тех, кто занимается в зале. Для тех, кто бегает на улице предусмотрены хештеги #velcombegom и #наулице, а для тех, кто занимается на тренажерах — #velcombegom и #взале. Каждый километр победившей команды velcom переведет в 2 рубля, всех остальных – в рубль. Для участия в акции необходимо разместить в своих соцсетях фото с экраном тренажера или скриншот фитнес-приложения с указанием даты, километража и двух хештегов.