По следам трагедии. Смотровая в Кринчанском сельсовете

В зимнее время основными причинами пожаров становятся: курение в постели, неисправность печного отопления. В очередной раз напоминают о мерах безопасности представители смотровых комиссий. В Мозырском районе особое внимание Криничанскому сельскому совету. Здесь, в деревне Акулинка, накануне на пожаре погиб 62-летний мужчина.

Отложив все дела по хозяйству, Михаил Павлович у порога встречает смотровую комиссию. Сегодня он единственный взрослый человек в доме. Его супруга отдыхает в санатории. Одиночество скрашивает внук, он же и главная забота. К тому же годы дают о себе знать, сказывается и вторая группа инвалидности. Предложить социальную помощь, осмотреть газовое оборудование и проверить печное отопление. Задача смотровой комиссии учесть все факторы, которые могут привести к трагедии. Михаил Павлович признается, своей печью он не пользовался уже два года. Она требует ремонта, который делать не спешат, ведь дом подключен к центральному отоплению. Впрочем, еще одна причина пожаров на Мозырщине –

курение в доме. Напомнить о мерах предосторожности никогда не бывает лишним. Такая роскошь, как блюда с собственной крестьянской печи, не редкость для Светланы Григорьевны. Ее дом также отапливается централизовано, зато печь помогает справиться с бытовыми отходами. У Светланы Григорьевны близкая родственница прикована к постели. Необходим постоянный уход. В тяжелой жизненной ситуации семья может рассчитывать на социальную помощь. Одиноко проживающие пенсионеры, семьи находящиеся в социально-опасном положении. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Для Инны Васильевны, матери пятерых детей, на первой месте значится безопасность в доме. Опоздав на месяц, зима, в конце концов, вступила в свои права. Сильные морозы ожидаются и на эти выходные. Стоит ли удивляться, что для сотрудников МЧС это самое ответственное время.

Вячеслав Приписнов.