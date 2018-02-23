Пишут, звонят, приходят на приемы. На заседании исполкома рассмотрели итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц

Обращения граждан – своеобразная оценка работы служб и ведомств, а так же результат разъяснительной работы с населением. Стоит отметить, что в общем по району количество жалоб в 2017 по сравнению с 2016 годом незначительно увеличилось. Изменилась и форма обращений. Меньше пишут на бумаге, теперь мозыряне больше предпочитают электронные обращения, а еще телефонные звонки и приемы по личным вопросам. А вот тематика все та же. Коммунальное хозяйства, жилье, социальная сфера, архитектура и строительство, землеустройство. Топ самых актуальных тем обращений граждан в прошлом году. Не попали в список вопросы газификации, транспорта, торговли. Вместе с тем, 2017 отметился почти наполовину (69 против 110 2016 года), снижением коллективных жалоб. И 33 из 69 коллективных жалоб – на работу ЖКХ. Увеличилось и количество повторных обращений. Вместе с тем, стало больше необоснованных обращений. Мария Труханович, начальник отдела по работе с обращениями граждан, отметила тот факт, что фамилии многих жалобщиков известны во всех отделах и службах. Люди годами пишут обращения десятками, даже после того, как им был дан ответ на республиканском уровне. Встречи информационных групп с трудовыми коллективами, выездные приемы, горячие линии в районной газете и на телевидении, приемы по личным вопросам, субботние телефонные линии. Форм работы множество. Усилить свою работу необходимо сельским исполнительным комитетам. По некоторым из них отмечается рост обращений граждан. Это Козенский, Прудковский, Махновичский, Скрыгаловский сельсоветы. Председатель райисполкома Елена Павлечко напомнила всем присутствующим об ответственности за недолжное соблюдение своих обязанностей. И призвала руководителей уделить должное внимание работе с населением, не быть голословными в своих обещаниях, а где-то работать на опережение. Был также рассмотрен вопрос профилактики правонарушений, проанализированы результаты работы по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. А завершилось заседание, как и положено в день настоящих мужчин, 23 февраля, теплыми поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Светлана Грудько, Юрий Горобец