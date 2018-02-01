Патриотическое воспитание. День кадета в средней школе №8

День кадета прошел на базе средней школы №8 Мозыря. Пообщаться с подрастающим поколением защитников собрались представители силовых структур и ветераны боевых действий разных лет. Для школьников также организовали соревнования.

О патриотическом воспитании и гражданской сознательности школьников много говорили на Дне кадета в школе №8. Уже второй год здесь, а также в школе №16 действуют военно-патриотические классы пограничной направленности.

Умение собирать-разбирать настоящее оружие и пользоваться противогазами Даше и ее одноклассникам пригодилось во время конкурса «А ну-ка, кадеты!». Четыре команды маленьких пограничников – по две от каждой школы, — прошли несколько соревновательных этапов. Высокую оценку навыкам, полученным детьми во время обучения, дали присутствующие гости. Появление в Мозыре классов пограничной направленности – идея представителей нашего погранотряда. Его командир Олег Эйбатов уверен, такое воспитание детям пойдет на пользу.

Среди конкурсантов «А ну-ка, кадеты!» проигравших не оказалось. Вкус победы в отдельных номинациях почувствовали все ребята. В качестве награды – крепкие мужские рукопожатия настоящих пограничников, грамоты и самые громкие аплодисменты.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.