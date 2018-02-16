Пассажиры недовольны, перевозчики в убытке. Почему в часы пик уехать в Калинковичи бывает сложно?

На часах 17.20. На Примостовой начинается «час пик». Возле маршрутных такси № 201 людей особенно много. После того, как таксисты начали работать по расписанию, разработанному совместно с предприятием «Гомельоблпассажиртранс», такую картину приходится наблюдать регулярно. Стоит несколько маршруток, неподалеку мерзнут люди. Первая же подъехавшее маршрутное такси заполняется в считанные минуты. Тем, кто оказался расторопней, повезло. Ждать отправления на улице больше не нужно. Они уедут, но не сразу. Как только подойдет время. Пассажиры практически единодушно высказываются против такой работы. А вот перевозчики разделились на два лагеря. Правда, тех, кто согласен с нововведением меньше. Сергей Венедчук работает на 201 маршруте уже 18 лет, сам принимал участие в составлении расписания. И старается видеть в сложившейся ситуации не только минусы. Тех, кто недоволен, значительно больше. Водители говорят, что в арсенале 9 машин, а уехать с Примостовой невозможно. Маршрутчики анкетируют пассажиров и обращаются к вышестоящей организации. Суть просьбы – разрешить работу по наполняемости хотя бы в часы пик. Пассажиры недовольны, а заработки перевозчиков резко упали.

За разъяснением ситуации мы обратились на предприятие «Гомельоблпассажиртранс». Где пояснили: расписание составлялось совместно с перевозчиками, а работа по строгому графику – это безопасность пассажиров и требование закона. Ситуацию в Мозыре объяснили тем, что нередко происходят срывы рейсов – перевозчики сами провоцируют пассажиров. Кстати, работать по строгому графику сегодня обязали не только 201-х, но и всех перевозчиков. Расписание движения маршрутных такси Мозыря доступно на сайте предприятия. Там же есть график автобусов. За движением всех маршруток можно даже можно следить в онлай режиме. Что касается сложившейся ситуации на маршруте Мозырь-Калинковичи, ее обещали пересмотреть дополнительно. И если необходимо, добавить еще рейсы. А пока пассажирам 201 маршрута стоит одеваться потеплее.

Лидия Потар, Вячеслдав Пересыпкин, Юрий Горобец.