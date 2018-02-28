Папа может, папа может, все, что угодно! Конференция отцов в областном лицее

Это доказали на конференции пап. Она прошла в областном лицее. А еще здесь мужчинам говорили комплименты и признавались в любви. Конечно же, не обошли стороной и серьезные вопросы.

В Мозырском областном лицее опровергли мнение, что воспитанием детей занимаются исключительно женщины. На Конференцию отцов пригласили заинтересованных, инициативных, ответственных и успешных мужчин, чьи дети получают престижное среднее образование. Мероприятие стало доброй лицейской традицией, очень значимой и трогательной. Такое увлекательное собрание для пап проводят, как правило, в феврале, ко дню настоящих мужчин. К поздравлениям присоединяются сами лицеисты, педагоги, а также талантливые мамы.

Главная цель Конференции – не чтение нотаций педагогами, а обоюдный диалог. Какова роль отца в семье? Что больше всего в вас ценят дети? Папы получают ответы на десятки вопросов. И могут увидеть себя со стороны глазами своего ребенка. А еще поделиться личными отцовскими секретами. В сценарии встречи есть место импровизированному спортивному соревнованию, просмотру видеороликов и фотографий и полезному общению. Позитивное настроение всех собравшихся поддержали на школьном дворе, где был организован тематический праздник «Масленица» со всеми атрибутами – яркими платками и музыкой, горячим чаем и угощением.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.