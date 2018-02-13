Отопление и горячее водоснабжение. Прямая телефонная линия по вопросам ЖКХ

Вопросы, предложения, замечания по линии ЖКХ. «Горячую телефонную линию» с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы Комитета государственного контроля Гомельской области Виктор Алексеевич Рунов. Качество предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и порядок рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам – главные темы горячей линии. Звонить можно 15 февраля. с 10.00 до 11.30 по телефону в Гомеле: 8-0232-23-83-91