Олимпийские игры в детском саду

На 23 Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане белорусам удалось завоевать медали. К сожалению, в соревнованиях не принимают участие мозыряне. Надежду на тех, кто делает свои первые спортивные тренировки, питают в детском саду №10. Накануне здесь провели свои олимпийские игры.

На 23 Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане белорусам удалось завоевать две медали. К сожалению, в соревнованиях не принимают участие мозыряне. Надежду на тех, кто делает свои первые спортивные тренировки питают в детском саду №10. Накануне здесь провели свои олимпийские игры.

Зал, который едва способен вместить зрителей. Под вспышки фотокамер олимпийский флаг устремляется ввысь, начинается торжественный парад представителей различных видов спорта. Сегодня его участники вызывают скорее умиление, чем величие и гордость, впрочем, их достижения не менее важны, да и их распорядок дня по своей насыщенности едва ли уступает:

С виду простые детские упражнения, но именно с них начинается путь к вершинам мирового Олимпа, который едва ли возможен без опытного педагога. Как организовать спортивную жизнь тех, кто о спорте еще имеет весьма смутное представлением? На районном уровне в этом помогают семинары-практикумы для руководителей физического воспитания. Своим опытом на этот раз делятся педагоги «Ясли-сада №10».

В числе приглашенных на семинаре-практикуме воспитанники спортивных учреждений СДЮШОР №2, клуба-каратэ «Сэйдокай». Их выступления напоминают о том, как важно наладить преемственность. Кто знает, может быть именно благодаря этим показательным выступлениям наши герои, Виктория и Максим, откроют для себя первое настоящее увлечение. А там недалеко и до высоких достижений.

Вячеслав Приписнов.