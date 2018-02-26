Недосчитались ценного имущества из-за своей беспечности. В Мозыре участились случаи кражи из квартир, входные двери которых хозяева оставляли не запертыми

Женскую сумочку, в которой находились деньги, а также банковскую карточку утром на своем привычном месте не смогла найти мозырянка. Оказалось, входная дверь ее квартиры всю ночь была не заперта, чем и воспользовался неизвестный злоумышленник. К слову, от сумочки он решил избавиться тут же, в подъезде, а вот судьбу денежных средств пока выяснить не удалось. Похожая история случилась и с жительницей деревни Наровчизна. У нее из дома тоже пропала дамская сумочку с находившимся в ней мобильным телефоном. Пропажу обнаружила в 6 часов утра. К тому же квартирный вор поживился и парой кожаных перчаток. Бульвар Дружбы, улица Пролетарская, деревня Наровчизна. В Мозырском районе только с начала года возбуждено 7 уголовных дел с формулировкой «тайное хищение имущества», которые едва ли были возможны без невольной помощи ворам самих хозяев квартир. К слову, тем, кто решил воспользоваться чужой не запертой дверью, грозит до 4 лет лишения свободы.

Вячеслав Приписнов.