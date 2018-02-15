Не поделили выручку от продажи BMW

31-летний мозырянин продал «БМВ» знакомого. Но участники сделки не смогли поделить выручку. Итогом запутанной истории стало возбуждение уголовного дела.

В обстоятельствах запутанной истории сегодня разбираются следователи Мозырского райотдела. Молодой парень поручил товарищу постарше продажу автомобиля марки «БМВ». Сделка между продавцом и покупателем состоялась. Но предполагаемый доход в личный бюджет пострадавшего так и не поступил.

Прийти к согласию без вмешательства правоохранительных органов участники автосделки не смогли. У каждой из сторон – своя версия происходившего. Расставить точки над «i» призвано расследование, которое ведется в рамках возбУжденного уголовного дела

Если вина подозреваемого будет доказана, дело поступит в суд. Присвоение либо растрата чужого имущества в крупном размере, согласно белорусскому законодательству, наказываются лишением свободы от 2 до 7 лет. Возможна и конфискация имущества.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов